Jojo: tutti i protagonisti della serie riuniti nel poster del JoJo World 2

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie piuttosto singolare nella sua struttura narrativa. La progressione generazionale da un Joestar all’altro ha contribuito a rendere memorabili le disavventure vissute da tutti i protagonisti, immortalati nella nuova illustrazione condivisa per comunicare il ritorno dell'attrazione Jojo World.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo Hirohiko Araki per la nona parte della storia, Jojo Lands, e di vedere come proseguirà la storia di Jolyne Kujo nella seconda parte dell’anime di Stone Ocean, è stato confermato il ritorno di una delle attrazioni a tema Jojo più apprezzate in Giappone. Jojo World 2 aprirà le porte ai fan del Sol Levante ad agosto 2022 e l’account ufficiale di Twitter ha voluto celebrare la riapertura con il poster che potete vedere in fondo alla pagina.

Un’immagine emblematica, dove vengono presentati tutti i protagonisti con i loro principali alleati, o nemici, come nel caso di Jonathan e Dio Brando. Considerando l’uscita della nuova stagione, anche Jolyne si unisce ai suoi famigliari, affiancata da Hermés Costello. Non mancano anche riferimenti alla simbologia dell'opera di Araki, espressi attraverso i quadri alle spalle dei personaggi. Fateci sapere cosa ne pensate di questa illustrazione nei commenti.

Per concludere vi lasciamo al video celebrativo di David Production per i 10 anni dell'anime di Jojo.