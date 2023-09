Jojo, quando esce il prossimo anime ispirato ai manga di Araki?

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una delle opere più apprezzate di tutti i tempi, la cui serializzazione è cominciata nel 1987 sulle pagine di Weekly Shonen Jump e prosegue tutt'oggi con la nona parte del manga, The JoJoLands. Ma per quanto riguarda l'adattamento animato invece? Ecco quando uscirà il prossimo anime di JoJo.

A occuparsi della trasposizione è David Productions, che al momento ha adattato fino alla sesta parte del manga. JoJo Stone Ocean è arrivato su Netflix nel dicembre del 2021, mentre al settembre del 2022 risalgono invece gli episodi del secondo cour. È dunque da oltre un anno che l'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo non intrattiene gli spettatori.

La Parte 7 di Le Bizzarre Avventure di JoJo si intitola Steel Ball Run ed ha per protagonista Johnny Joestar, la versione di quell'universo del primo protagonista di JoJo, Joseph Joestar. Secondo molti, la storia raccontata in questo arco narrativo è una delle meglio scritte da Hirohiko Araki, per cui l'attesa per questo adattamento è elevata.

JoJo Steel Ball Run è stato serializzato su Ultra Jump dal 2004 al 2011, ma ancora non è stato adattato. Questo arco narrativo sarà il prossimo che verrà trasposto da David Productions, ma quando ci sarà la premiere?

Dell'anime di JoJo Steel Ball Run al momento non si hanno ancora informazioni ufficiali. Dalla fine di Stone Ocean è passato un anno, ma la settima parte non ha mai ricevuto un annuncio ufficiale. È indubbio che l'anime di Steel Ball Run si farà, ma stando alle parole del creative director Naokatsu Tsuda l'adattamento della settima parte è difficile da realizzare a causa delle numerose scene a cavallo. Nel campo dell'animazione disegnare cavalli è ritenuto uno dei compiti più ardui ed è forse proprio per questo che lo studio sta ritardando l'annuncio.

È comunque possibile ipotizzare un'uscita per l'anime di JoJo Steel Ball Run. A partire dal 2012, anno in cui è arrivato l'adattamento di Le Bizzarre Avventure di JoJo che ripercorre Phantom Blood e Battle Tendency, l'anime è stato pubblicato circa ogni due anni. L'unica eccezione è Stone Ocean, arrivato nel 2021 a tre anni da Vento Aureo. Considerato ciò, Steel Ball Run potrebbe ricevere il suo adattamento entro il 2025.