JoJo: ragazza imita le pose dei personaggi e infiamma il web, milioni di visite sui social

La giovane youtuber thaliandese JayTstyle è recentemente diventata virale su tutte le principali piattaforme social grazie a due esilaranti clip di circa 30 secondi, in cui la ragazza imita alla perfezione decine di pose tratte da Le Bizzarre Avventure di JoJo. I video sono esplosi su Facebook e YouTube, dove contano milioni di visualizzazioni.

Negli ultimi anni molti youtuber sono diventati famosi sfruttando la fama dell'anime, ma come potete vedere in calce la ragazza in questione si è davvero superata, cercando modi originali per dare vita alle pose dei suoi personaggi preferiti. Le clip sono immediatamente diventate virali su Facebook, TikTok, Instagram e YouTube, e la ragazza non ha perso l'occasione per ringraziare tutti i nuovi fan ed esprimere per l'ennesima volta la sua grande passione nei confronti dell'opera di Hiroiko Araki.

Le Bizzarre Avventure di JoJo è sempre stato un manga conosciuto, ma è stato subito dopo la distribuzione dell'adattamento anime che l'opera è diventata un fenomeno internazionale. Tra le tante poi, la colonna sonora dell'ultima stagione Il Vento D'oro ha riscosso un successo clamoroso, e non a caso è stata scelta dalla youtuber per accompagnare il suo video.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono le clip? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di leggere il nostro approfondimento sugli Stand di JoJo, oltre che alle ultimissime sulla nuova stagione dell'anime.