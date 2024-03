JoJo: la rapper Megan Thee Stallion diventa Jolyne in questo cosplay

Nell’affascinante mondo di Le Bizzarre Avventure di Jojo, creato da Hirohiko Araki e in cui avventura ed eccentricità si intrecciano in un turbine di emozioni, incontriamo Jolyne Kujo, la prima eroina femminile della serie, pronta a conquistare i cuori dei fan e non solo: si è fatta notare anche da cantanti e rapper!

La rapper Megan Thee Stallion stupisce con i suoi cosplay, ed è ormai risaputo che l'artista è un'otaku certificata, una grande appassionata di anime e manga e non solo. Dal suo cosplay di Gojo da Jujutsu Kaisen, fino alla rivisitazione originale di Death The Kid da Soul Eater, Megan Thee Stallion continua a stupire i suoi fan con creazioni sempre più originali e quest'ultima riproduzione di Jolyne si aggiunge alla lista: diamole un'occhiata.

Il cosplay di Jolyne Kudo da Le Bizzarre Avventure di JoJo creato da Megan Thee Stallion porta nella realtà il personaggio in modo impeccabile. Con quell'abito verde che richiama la sua determinazione e il trucco che ne sottolinea il carattere ribelle ed eccentrico, Jolyne ha una storia alle spalle tutta da scoprire. Figlia di Jotaro Kujo, il leggendario protagonista di Stardust Crusaders, questa ragazza è il perfetto mix di grinta e fascino.

Ingannata e imprigionata per un crimine che non ha commesso, Jolyne si ritrova coinvolta in una spirale di misteri e pericoli che mettono in pericolo non solo la sua vita, ma anche il destino della sua famiglia. Ma non è sola: con il sostegno del padre, che ha vissuto lontano da lei per tanto tempo, Jolyne trova la forza di combattere, dimostrando al mondo intelligenza e coraggio senza limiti. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Dio Brando al femminile da JoJo?

