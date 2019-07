JoJo: ecco il riassunto di tutte le serie per il finale di Vento Aureo

Manca pochissimo al grande finale della quinta parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Vento Aureo di appresta alla sua conclusione, i preparativi per l'episodio della durata di un'ora sono già iniziati e Crunchyroll ha pubblicato un riassunto di tutte le stagioni di JoJo dalla prima a Vento Aureo.

Per chi conosce la serie vuole solamente una rinfrescata, oppure per quelli che magari vogliono immergersi nel franchise senza recuperarsi le serie precedenti, il riassunto della durata di due minuti e mezzo è sicuramente un ottimo inizio.

In calce alla news potete quindi trovare il tweet in cui vi è contenuto il video. Partendo dalla prima serie, Phantom Blood, ripercorriamo tutti i suoi momenti importanti, come l'arrivo di Dio. Passiamo poi per Battle Tendency, con Joseph Joestar e dopo, al viaggio in Egitto di Jotaro Kujo e i suoi compagni di Stardust Crusaders.

Abbandoniamo così i vampiri in Diamond is Unbreakable, in cui Josuke e Koichi dovranno vedersela con un misterioso criminale nella città di Josuke Higashikata, per arrivare infine in Italia con Vento Aureo, a seguire le vicende dell'organizzazione mafiosa Passione e il protagonista Giorno Giovanna.

Infine, vi ricordiamo che è stato creato un tool per cambiare i nomi degli Stand, mentre è in arrivo un bellissimo Nendoroid di Bruno Bucciarati.