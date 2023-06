Jojo: ogni riccio è un capriccio per questo cosplay di Yukako Yamagishi

Morio-Cho è una tranquilla città giapponese, apparentemente isolata dai grandi schemi, ma che ha avuto un impatto importante nella storia de Le Bizzarre Avventure di Jojo. L'ambientazione di Diamond is Unbreakable è infatti abitata da numerosissimi portatori di stand, che si sono dati battaglia a vicenda nel corso dei tanti episodi.

Lo sanno bene i vari protagonisti della serie, come Josuke Higashikata e anche il giovane Koichi Hiroshi, finito in una spirale di combattimenti anche complessi e pericolosi. E uno di questi scontri lo hanno portato a fare la conoscenza di una delle poche guerriere stand di tutta la serie di Jojo.

Yukako Yamagishi è un personaggio creato da Hirohiko Araki per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable, la quarta serie del manga, diventando importante a partire dall'arco che la introduce. Yukako è una studentessa della scuola superiore di Morio-Cho ed è notevole per il suo aspetto attraente e i suoi capelli ricci scurissimi. Proprio questi capelli sono un grande emblema della sua personalità e soprattutto del suo potere stand.

Yukako è un personaggio complesso e sfaccettato. All'inizio della sua introduzione, è ossessionata da Koichi, tanto da desiderare di possederlo completamente, e questo suo amore ossessivo la spinge ad agire in modo irrazionale e aggressivo, mettendo in atto piani elaborati per conquistarlo. Forse è a questo che sta pensando questo cosplay di Yukako Yamagishi da Jojo messo in atto da Sabina. Come si vede in foto, l'espressione arcigna non promette nulla di buono, chissà come userà i suoi capelli.

Il resto del cosplay comunque è ben realizzato, dall'uniforme alle pose assolutamente alla Jojo. Ecco anche un cosplay di Lisa Lisa dalla seconda serie.