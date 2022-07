Jojo: ripercorriamo l'evoluzione della serie in un video messaggio di Hirohiko Araki

Le Bizzarre Avventure di Jojo è un’opera unica nel vasto panorama odierno di manga e anime. Nel corso dei 35 anni di pubblicazione lo stile di Hirohiko Araki, e di conseguenza la serie stessa, hanno subito numerose modifiche e in un video messaggio rivolto ai fan lo stesso mangaka ha voluto ripercorrere questa incredibile evoluzione.

Durante il panel dedicato alla serie, che ha rivelato la data d’uscita dei prossimi episodi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean su Netflix, l’autore è intervenuto in un breve video messaggio, disponibile in calce, dove oltre a mostrare un nuovo artwork dedicato a Jolyne Kujo e al suo Stand, Stone Free, ha parlato di come i protagonisti siano cambiati con l’avanzare delle generazioni degli Joestar.

“L’adattamento animato di Le Bizzarre Avventure di Jojo compie 10 anni quest’anno. Sono anche 35 anni che scrivo e disegno il manga. I protagonisti delle prime parti si sono rivisti nelle successive, discendendo tutti dalla stessa famiglia e da una singola stirpe. Il primo protagonista, l’eroe della prima parte (Jonathan) aveva un fisico muscoloso, e gradualmente, fino ad arrivare alla quinta parte con Giorno, abbiamo visto un uomo più magro, più realistico e vicino ad un modello reale.”

Araki è poi passato a parlare dell’avventura di Jolyne nello specifico, per poi salutare i fa: “nella sesta parte, ovviamente, l’eroe è una giovane donna. Volevo che fosse forte. Ora, ripensando agli anni trascorsi, gli eroi, e il mondo in cui li ho disegnati, hanno continuato a cambiare. Potrebbe essere uno dei punti forti della serie, o almeno la vedo così. Spero che le persone continueranno a vedere, leggere, e seguire Jojo. Come ultima, ma non meno importante, cosa, auguro il meglio a tutti.”