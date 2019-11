Jojo ritorna con Così parlò Kishibe Rohan, ecco i trailer dei prossimi episodi

Le Bizzarre Avventure di Jojo sta per tornare. Non come nuova serie, stavolta sotto forma di OAV. Infatti, dopo la conclusione di Vento Aureo, lo studio David Production ha annunciato di essere al lavoro sui nuovi episodi basati su Così parlò Kishibe Rohan, serie legata al personaggio di Diamond is Unbreakable, Rohan Kishibe.

Dopo le prime informazioni che rivelavano esclusivamente locandine e date di uscita, stavolta arriva un vero e proprio trailer che presenta i prossimi due OAV di Così parlò Kishibe Rohan. Diffuso nella giornata di ieri 12 novembre, ci presenta due situazioni tratte da capitoli diversi.

Un Rohan seduto al tavolo in una stanza tetra pensa ai prossimi due episodi in arrivo. La prima parte del trailer riguarda l'episodio "Al confessionale", mentre la seconda metà ritrae l'episodio "La corsa". Ci saranno, oltre il doppiatore di Rohan Kishibe, anche due new entry nel cast: Kouki Uchiyama darà la voce a Yoma Hashimoto, mentre Hiroki Takahashi avrà il ruolo del giovane senza nome.

Gli OAV saranno distribuiti dal 25 marzo 2020 tramite edizione home video, in DVD e blu-ray. Non solo edizione casalinga per le due nuove puntate però, dato che a dicembre sarà presentato un tour che farà tappa in diverse città giapponesi e in varie date.