Jojo rivive in uno splendido cosplay di coppia con Jotaro e Star Platinum

Una delle parti più iconiche di Le Bizzarre Avventure di Jojo è la terza, sottotitolata Stardust Crusaders. Il protagonista stavolta è Jotaro Kujo, primo giapponese ad essere sotto i riflettori nel manga di Hirohiko Araki ed è stato anche uno dei primi a ricevere uno stand, nuovo potere introdotto dal mangaka proprio nella serie in questione.

Lo stand evoca alle spalle del possessore una sorta di concentrazione spirituale da diverse fattezze, possessori di un potere e una forza particolari e che cambia da persona a persona. Nel caso del terzo Jojo, Star Platinum oltre ad avere un'ottima forza è capace di fermare il tempo per alcuni istanti.

Il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders è tornato in televisione da pochi anni grazie all'anime preparato da David Production, ricevendo nuova linfa e quindi un'ulteriore dose di amore da parte dei fan. E proprio da parte di questi fan è arrivato un cosplay di coppia davvero realistico che porta in vita Jotaro Kujo e Star Platinum. In calce potete vedere il cosplay a tema Jojo in questione, con Jotaro a sinistra in una sua posa iconica, mentre Star Platinum è a destra pronto a sferrare vari pugni che porteranno al famoso Ora Ora Ora.

Al momento, l'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo è fermo in attesa di Stone Ocean, mentre il manga è alle fasi finali di Jojolion.