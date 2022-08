Jojo: di che segno è Dio Brando? Un'analisi zodiacale dell'antagonista

Nella serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo si possono individuare principalmente due elementi centrali e ricorrenti: la presenza di un membro della famiglia Joestar, o legato ad essa nel caso di Giorno Giovanna, e dall’altro lato l’antagonista per eccellenza che tenta in ogni modo di ostacolarli: Dio Brando.

Nato il 10 aprile 1867 sotto il segno dell’Ariete, Dio Brando incarna alla perfezione la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi, dimostrando al contempo la tenacia che infiamma il segno. Solitamente gli individui nati sotto il primo segno tendono a voler dimostrare di essere capaci di affrontare ogni situazione con prontezza, e magari attuando nuove idee, due fattori che li portano a prendere il controllo. Tutte caratteristiche che trovano perfettamente senso nella costruzione del personaggio di Dio Brando.

Spesso gli Ariete respingono le tradizioni per lasciare spazio all’innovazione, il che li rende individui dalla spiccata creatività e dall’insolito entusiasmo verso nuovi progetti. Tuttavia, non si dimostrano aperti a critiche costruttive e ad adottare idee che non siano le loro, tratto che si ritrova in molte occasioni nelle azioni del villain.

Inizialmente Dio Brando, in Phantom Blood, presenta dei tratti in comune sia col segno dell’Ariete sia con lo Scorpione, facendosi adottare dalla famiglia Joestar per distruggerla dall’interno. Successivamente Dio è tornato come utilizzatore di Stand e a capo di moltissimi sottoposti pronti ad ostacolare Jotaro e il suo gruppo in Stardust Crusaders, rivelandosi un freddo leader disposto a sacrificare i propri uomini.