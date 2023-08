Jojo: la serie di Araki conquista anche l'universo delle Tartarughe Ninja

Col suo immaginario unico, colorato e sempre in evoluzione, Le Bizzarre Avventure di Jojo continua ad essere una delle serie più seguite nel panorama mondiale. A distanza di 36 anni dal debutto, l’opera di Araki è diventata sempre più popolare e riconosciuta, riuscendo ad apparire anche in franchise nati oltreoceano come puro riferimento culturale.

L’inserimento di personaggi appassionati di anime o manga è diventata una pratica ricorrente nel cinema, e anche l’ultimo film delle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, diretto da Jeff Rowe e in arrivo il 2 agosto 2023 nelle sale americane, ha voluto rendere omaggio ai fumetti e all’animazione giapponese attraverso il personaggio di Donatello. Da sempre presentato come il più brillante dei quattro fratelli, Don è caratterizzato anche da una grande predisposizione per la tecnologia, e nell’ultima rivisitazione delle tartarughe ninja sembra nutrire molto interesse per Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Nel frame del film riportato in fondo alla pagina, si nota, infatti, Donatello con indosso una felpa viola, suo colore distintivo e anche molto ricorrente nei design dei protagonisti di Jojo, dove si può leggere il logo giapponese della serie di Hirohiko Araki. Durante la pellicola possiamo quindi aspettarci altri riferimenti al mondo dell’animazione giapponese, o addirittura dei consigli velati pronunciati proprio da Donatello in una conversazione casuale con i fratelli. Cosa ne pensate di questo omaggio a Jojo? Ditecelo nei commenti.

Intanto, vi lasciamo all’ultimo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, e ad un crossover tra Jojo e Ben 10 in una magnifica fan art.