Jojo: padre e figlio ricreano un esilarante combattimento tra Jotaro e Dio Brando

Negli ultimi anni sono stati annunciati numerosi progetti live action legati alle più famose serie anime, come Le Bizzarre Avventure di Jojo , ottenendo come risultato una netta divisione tra i fan. Da una parte si trova chi adora queste reinterpretazioni di quanto già visto o letto in passato, mentre dall'altra si trovano scetticismo e timore.

Adattare pagine e pagine di manga, o decine di episodi di anime in una pellicola relativamente breve, non è sicuramente un lavoro semplice, ma nonostante questo diversi live action hanno ottenuto un discreto successo, basti pensare ai tre film giapponesi dedicati a Death Note.

L'artista Mark Leung ha trovato il modo per divertirsi anche in questo periodo, realizzando il simpatico video che potete trovare in fondo alla pagina, con la collaborazione del figlio. I due hanno interpretato a modo loro e con armi improvvisate l'intenso scontro tra Jotaro Kujo e Dio Brando, visto nelle battute finali della terza stagione dell'anime, Stardust Crusaders.

Il risultato è semplicemente incredibile, con tanto di effetti sonori, onomatopee su schermo, colonna sonora presa dall'anime, ed effetti "speciali" resi appositamente esagerati per suscitare ilarità. Ricordiamo che Jonathan è diventato un vampiro grazie ad uno splendido cosplay, e vi lasciamo scoprire chi sarebbe perfetto nel ruolo di Joseph in un live action.