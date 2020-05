JoJo: la sigla di Vento Aureo cantata in diretta per combattere il Coronavirus

L'industria anime non sta passando un buon momento, vista la grande quantità di rinvii e gli stop forzati alla produzione di nuove serie. In tempi di Coronavirus è quindi molto facile che sopraggiunga la noia, e proprio a questo proposito l'artista trentottenne Daisuke Hasegawa ha deciso di intervenire facendo un piccolo regalo ai fan di JoJo.

Il cantante ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la versione acustica di Uragirimono no Requiem, la seconda opening de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, scrivendo: "Non siamo soli a combattere, insieme possiamo sconfiggere il virus!".

Uragirimono no Requiem, letteralmente "il requiem del traditore" in lingua italiana, ha preso il posto dell'altrettanto iconica sigla Fighting Gold di Coda, sostituendola a partire dall'episodio 22 dell'anime. Il testo del brano riassume perfettamente gli eventi della prima parte di Vento Aureo, e non è certo una sorpresa che si tratti di una delle Opening preferite dal pubblico giapponese.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra sigla preferita di JoJo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan di Vento Aureo poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata al magnifico cosplay di Trish Una postato qualche giorno fa sulle nostre pagine.