Jojo e Spider-Man:Into the Spider-Verse uniti in una macabra fan art

Immaginare un crossover tra Le Bizzarre Avventure di Jojo e Spider-Man: Into the Spider-Verse sembra impossibile, eppure un utente ha condiviso su Instagram un'inquietante fan art che unisce i due franchise. Scopriamo insieme i dettagli.

Probabilmente in tutta la serie dedicata alla famiglia Joestar, non c’è nemico più inquietante dell’antagonista della quarta stagione, Diamond Is Unbreakable: Yoshikage Kira. Un uomo desideroso di una vita tranquilla..ma alla prima possibilità si è mostrato per quello che era: un mostruoso omicida, pronto a sfoggiare come trofei le mani delle donne che aveva ucciso. Con lo Stand Killer Queen, che ha la capacità di distruggere qualsiasi cosa si trovi sul suo cammino, anche grazie a delle enormi esplosioni, Kira viene riconosciuto come il più pericoloso villain del franchise.

Di recente un fan dell’opera di Hirohiko Araki ha deciso di creare un crossover tra le Bizzarre Avventure di Jojo e Spider-Man: Into the Spider-Verse, con l’immagine, profondamente disturbante, che potete trovare in calce alla notizia.

L’utente Giogiokes ha creato questa terribile fan art rappresentante un vecchio Peter Parker, dell’universo ragnesco animato, fuso con Yoshikage Kira, mentre è intento a mangiare con l’aiuto di una mano appartenente ad una delle vittime.

Kira è stato il protagonista di un intenso scontro nella piccola città di Morioh, dove abbiamo visto Josuke e il suo Stand affrontare un villain spaventosamente crudele, alla ricerca continua di mani femminili da aggiungere alla sua “collezione”. La potenza del suo Stand ha fatto protrarre lo scontro per diversi episodi, concludendosi poi con il suo tentativo, non riuscito, di fuggire. Fortunatamente Kira è morto alla fine della battaglia grazie ad un rapido attacco da parte di Josuke, che ha così ripulito la cittadina da quella tremenda minaccia.

Ricordiamo che la quinta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo si è conclusa da poco, qui potete trovare la recensione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, e che da ottobre potremo leggere nuovamente le avventure dei diversi Jojo grazie alla nuova edizione Jojonium, edita da Star Comics.