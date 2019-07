Jojo: lo staff dell'anime svela i dietro le quinte della scena del 'Muda Muda'

Una delle curisità dei fan di Jojo, al momento dell'annuncio dell'anime di Vento Aureo, era vedere come avrebbero adattato la famosa scena del "Muda Muda", che nel manga ha occupato ben 7 pagine.

Alla fine gli animatori hanno deciso di trasporre la scena per più di 30 secondi nell'anime, con 6 animatori diversi a gestire il tutto. Ovviamente ci sono dei retroscena sul processo di adattamento dell'iconico momento, lo staff di David Productions ha deciso di condividerli con noi.

In occasione dell'Anime Expo 2019 è stato allestito un panel su Jojo, e da qui sono nate le curiosità che stiamo per svelarvi. E' stato riportato dall'inviata di ComicBook, Megan Peters, che durante la produzione della scena i 6 animatori che vi hanno lavorato sono entrati in competizione per decidere chi avesse fatto il cut migliore.

Ogni pagina del manga è stata affidata a un animatore diverso, che ha potuto lavorare su un'inquadratura altrettanto differente, gareggiando con gli altri per decretare la scena migliore. Da questa sana competizione è venuto fuori un lavoro di prima qualità, a conferma dell'ottimo staff che compone le schiere di David Productions.

Il mangaka dell'opera originale, Hiroiko Araki, sarà in Italia per presenziare al Lucca Comics 2019. Araki ha parlato delle similitudini che accomunano Sherlock Homes ai suoi personaggi.