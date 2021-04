Jojo: la star del wrestling Damien Priest omaggia Diavolo di Vento Aureo

L'importanza e la popolarità di una serie più che trentennale come Le Bizzarre Avventure di Jojo ha portato l'opera di Hirohiko Araki anche sul ring di uno degli eventi più rilevanti organizzati dall'azienda WWE, il WrestelMania, andato in onda tra il 10 e l'11 aprile, durante il quale Damien Priest si è presentato con un omaggio per Diavolo.

Principale antagonista della quinta parte della serie, Vento Aureo, Diavolo è il boss dell'organizzazione mafiosa conosciuta come Passione, i cui piani vengono continuamente ostacolati dal protagonista Giorno Giovanna e dai suoi compagni. A rendere ulteriormente pericoloso Diavolo è il suo Stand, King Crimson, indubbiamente uno dei più potenti dell'intera storia della famiglia Joestar, che permette al suo utilizzatore di eliminare una breve porzione di tempo, durante la quale Diavolo può agire e modificare le sue azioni.

Per omaggiare quindi un personaggio del genere, e il suo design eccentrico e stravagante, Damien Priest si è presentato durante l'evento con un abito molto simile a quello dell'antagonista immaginato da Araki, come potete vedere dall'immagine presente in calce e condivisa su Twitter da @Maffewgregg. Priest non è l'unico partecipante ad aver omaggiato il mondo degli anime durante la 37esima edizione di WrestleMania, infatti anche la famosa Asuka ha voluto mostrate la sua passione per My Hero Academia.

Ricordiamo che il geniale LowCost è tornato vestendo i panni di Josuke Higashikata, e vi lasciamo ad uno strepitoso tatuaggio dedicato a Polnareff.