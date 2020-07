Jojo: Stardust Crusaders, Jotaro Kujo diventa reale con questo cosplay fedelissimo

Grazie a David Production, dal 2012 il franchise di Le Bizzarre Avventure di Jojo è rinato. Con la prima stagione del nuovo anime vedemmo le prime due generazioni, con i Joestar Jonathan e Joseph in azione. Con la seconda stagione invece fu introdotto Jotaro Kujo, insieme al potere degli stand.

A Jotaro Kujo sono state dedicate fan art a profusione, essendo uno dei Jojo più famosi e apprezzati di tutti. È molto più difficile invece vederlo nel mondo reale con un cosplay ben fatto: essendo necessaria una certa stazza e un fisico ben allenato e scolpito, in pochi possono permettersi di realizzarlo a dovere. Ciò non ha fermato il fan russo Leon Chiro che su Instagram ha portato il suo cosplay di Jotaro Kujo, diventato velocemente virale.

Riprendendo uno dei suoi look, Leon Chiro presenta un Jotaro molto fedele e anche con la stessa aura, in parte anche grazie alle onomatopee che fioccano ai lati della foto. Il volto, le ombre dei vestiti, i colori riescono a replicare quell'aura da Jotaro Kujo come nell'anime Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders.

Ora non resta da vedere come verranno accolti i personaggi delle future stagioni di Jojo e se anche loro riceveranno tutti questi cosplay.