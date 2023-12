JoJo Steel Ball Run, perché l'adattamento animato è così tanto atteso dai fan?

Dopo la complicata gestione per la pubblicazione dell’anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sulla piattaforma Netflix da parte dello studio David Production, il prossimo obiettivo dovrebbe riguardare l’adattamento di Steel Ball Run, settima parte dell’opera di Hirohiko Araki, estremamente attesa da parte dei fan, per svariati motivi.

Sebbene non ci siano state ancora conferme ufficiali riguardo la trasposizione di Steel Ball Run, i lettori che da anni seguono le disavventure dei Joestar, e hanno particolarmente apprezzato il passaggio ad un’altra dimensione dove agiscono versioni alternative di personaggi che già conoscono, ribadiscono con insistenza l’importanza di Steel Ball Run all’interno della serie.

Questo perché, non solo è la serie che ha effettivamente espanso l’universo di Jojo, ma anche perché è l’opera scritta meglio, con una maggior consistenza interna, personaggi interessanti e ben caratterizzati. La cancellazione della timeline originale attuata da Enrico Pucci ha finito per creare diversi universi paralleli, e Araki ha deciso di proporre come prima storia del nuovo filone narrativo quella di Johnny Joestar, ambientandola nell’America di fine 1800 durante la Steel Ball Run, corsa a cavallo attraverso tutti gli stati, da San Diego in California a New York City.

Ovviamente rappresentare un’intera serie incentrata su una corsa di cavalli è una vera sfida per qualsiasi studio di animazione, come ha sottolineato il direttore creativo Naokatsu Tsuda in un’intervista. Vista la continua richiesta dei fan e il discreto successo di Jojo: Stone Ocean, possiamo comunque sperare nella realizzazione dell’anime di Steel Ball Run.

Intanto, vi lasciamo a Steel Ball Run animato da un fan, e aspettiamo le vostre considerazioni sulla situazione dell’anime di Jojo nei commenti.