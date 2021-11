Jojo: Steel Ball Run è già in produzione? La parte 7 potrebbe arrivare subito dopo la 6

È passato ormai diverso tempo dalla conclusione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, quinta parte dell'epopea pensata da Hirohiko Araki. C'è voluto un po' di tempo, ma su Netflix debutterà Jojo: Stone Ocean a dicembre con i primi episodi. La sesta parte potrebbe però non essere l'unica in programma, con Steel Ball Run già in produzione.

Quest'anno è stato registrato il dominio di Stone Ocean ma, come ha scoperto un utente su Reddit, nello stesso giorno si è smosso qualcosa anche per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Steel Ball Run. Non è ancora noto cosa possa essere previsto, ma le possibilità si concentrano naturalmente in primis su un anime in arrivo in futuro.

In passato, David Productions aveva menzionato come fosse costoso animare scene con i cavalli e, dato che Jojo: Steel Ball Run si concentra proprio su una gara a cavallo, sarebbe stato estremamente dispendioso occuparsene. Per questo l'inizio di una partnership con Netflix che porterà a livello mondiale la sesta serie potrebbe aver contribuito a sbloccare con notevole anticipo la situazione. Se la situazione fosse questa, nel giro di due anni potrebbe già arrivare il primo episodio di Jojo: Steel Ball Run. Naturalmente per ora non c'è niente di confermato e bisognerà attendere molto tempo prima di avere una qualche conferma.

Intanto il mangaka Araki si prepara a pubblicare Jojo Lands, nona parte della sua serie generazionale, dopo aver concluso Jojolion questa estate.