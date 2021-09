JoJo: Uno stilista giapponese ha ricreato i look dei protagonisti del manga di Araki

Dopo aver discusso dei migliori stand de Le Bizzarre Avventure di JoJo, vi segnaliamo questa iniziativa di uno stilista giapponese che ha voluto ricreare alcuni dei look più famosi presenti nelle pagine del manga di Hirohiko Araki.

In calce alla notizia potete vedere le foto condivise su Reddit dall'utente u/Jojosapiens, che ha voluto condividere con gli altri appassionati della longeva serie il lavoro di Harada Tadashi, stilista che ha deciso di ispirarsi ai personaggi di JoJo. Nelle immagini troviamo alcuni dei protagonisti delle varie parti in cui è divisa la storia della famiglia Joestar, insieme ad altri alleati e ai loro rivali, ai loro design è stata apportata qualche lieve modifica, nonostante questo sono particolarmente riconoscibili per tutti i lettori e gli appassionati dell'anime di David Production. I fan hanno accolto positivamente il post di Reddit, mentre aspettano di conoscere altri dettagli del prossimo capitolo del manga, che è stato già annunciato e che si intitolerà JoJoLands.

Inoltre nei mesi scorsi si è tenuto un evento dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo, in cui è stato annunciato il nuovo anime dedicato alla serie e che trasporrà Stone Ocean per il piccolo schermo. Siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno svelati altri dettagli sull'opera, nel frattempo ecco un cosplay dedicato a JoJo.