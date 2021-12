Jojo Stone Ocean: analisi della scena post credit dell'ultimo episodio

L'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sta riscuotendo molto interesse. Dopo l'esordio la scorsa settimana, Jojo: Stone Ocean è già un successo globale su Netflix, con la serie che è anche entrata nella top 10 italiana. Un grande traguardo anche per il maestro Hirohiko Araki, autore del manga di Jojo, da sempre amante dell'Italia.

Le 12 puntate che compongono la prima parte di Jojo: Stone Ocean sono state letteralmente divorate dai fan. Dopotutto, è impossibile non fare la maratona appena una serie così attesa viene rilasciata, ed è altrettanto impossibile non rimanere coinvolti nelle peripezie della protagonista Jolyne Kujo. Pensate che Jojo: Stone Ocean ha reso inutile la funzione di Netflix salta intro, con i fan letteralmente innamorati della sigla iniziale.

Alla fine dell'ultima puntata rilasciata di Jojo: Stone Ocean è presente una breve scena dopo i titoli di coda, che funge da anticipazione alla seconda parte dell'anime. Nonostante il finale scoppiettante del dodicesimo episodio, con lo splendido combattimento tra Jolyne, Jumpin'Jack Flash e White Snake, a rubare la scena è stata l'introduzione di un nuovo personaggio proprio nella scena post credit.

Finiti i titoli di coda, possiamo vedere il prete Enrico Pucci intento a chiacchierare con un misterioso personaggio chiamato Sports Maximum. Durante la conversazione, Pucci tiene inoltre in mano una delle ossa del vampiro deceduto che era sempre stato un problema per la famiglia Joestar, sin dall'inizio di Le Bizzarre Avventure di Jojo.

La scena post credit non fa altro che aumentare l'hype per l'anno prossimo, quando verrà resa disponibile la seconda parte di Jojo: Stone Ocean. Gli episodi totali in uscita nel 2022 non sono ancora stati annunciati, ma calcolando la lunghezza del manga di Hirohiko Araki si prospetta un numero di puntate non inferiore alle 20.