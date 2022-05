Jojo Stone Ocean: l'animatore Shino rivela i segreti dietro la realizzazione dei design

La prima parte dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è stata accolta molto bene dalla community, interessata a scoprire la storia di Jolyne Kujo, e mentre si attende l'arrivo dei prossimi episodi su Netflix, previsto per il 1 settembre 2022, Masanori Shino ha illustrato il processo creativo dietro i design dei personaggi.

Shino ha genuinamente ammesso di essere molto legato ad alcuni dei protagonisti, e di aver personalmente portato nello studio volumi cartacei di Stone Ocean, per partire dalla base ideata da Araki. “Ero consapevole di quanto potevo estrapolare del materiale originale mentre ideavo i loro design. Siccome l’anime viene realizzato da molte persone, tra animatori e staff, è spesso necessario omettere dettagli che possano aiutare a rispettare la schedule. Tuttavia, se si omettono alcuni dettagli si rischia di non renderlo Jojo".

Per questo motivo ha confermato di aver cercato di rispettare nei limiti del possibili i design originali. Successivamente si è soffermato sull’evoluzione dell’estetica di Jolyne nel corso della sua avventura, come se i cambiamenti interiori venissero esternati anche sull’outfit. Infine è stato trattato il design di Jotaro, diverso in ogni sua apparizione nel corso dell’opera, e che inizialmente era stato rappresentato piuttosto giovane da Shino, che solo su consiglio del regista Kenichi Suzuki, decise di renderlo più maturo.

