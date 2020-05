JoJo: Stone Ocean, un'animazione amatoriale presenta l'incontro tra Jolyne ed Enrico Pucci

La quinta stagione de Le Bizzarre Avventure di JoJo è stata senza ombra di dubbio una tra le più apprezzate delle varie serie anime che sono state prodotte in questi anni. Con l'ambientazione in italia, una trama intrigante e un personaggio molto carismatico e interessante come Giorno Giovanna, hanno fatto sì che riscontrasse un discreto successo.

Proprio per tale motivo e per l'euforia che Vento Aureo ha lasciato negli appassionati, i fan non vedono l'ora di ricevere la notizia della conferma della sesta stagione, Stone Ocean che, a detta di molti, per quanto riguarda il manga, è anche superiore alla precedente. Con protagonista la figlia di Jotaro Kujo, Jolyne, la trama vede la ragazza cercare di sopravvivere e farsi strada all'interno di un carcere di massima sicurezza, dopo essere finita in una trappola mortale a causa del piano ideato da Dio Brando, prima della sua scomparsa nella terza stagione, e emanato dal sacerdote Enrico Pucci.

Mentre tutti si chiedono quando potrebbe arrivare il nuovo anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, un fan ha pensato bene di dar vita a un'animazione in cui viene mostrato un breve frame di come potrebbe apparire l'incontro tra Jolyne e lo Stand White Snake di Enrico Pucci. Incontro che, seguendo il manga, dovrebbe comparire nella seconda metà della sesta stagione.

Come potete vedere dal video riportato in calce all'articolo, per essere un prodotto amatoriale si deve ammettere che la qualità è abbastanza buona e che, soprattutto per quanto riguarda la figura della protagonista, ricorda molto il tratto tipico della serie animata.

