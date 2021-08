Jojo Stone Ocean, quanti anni avrà Jotaro nella Parte 6?

Jotaro Kujo è uno dei protagonisti più iconici de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Hirohiko Araki ha fatto in modo da cambiare ambientazione e personaggi a ogni generazione, eppure c'è questo personaggio che ha riscontrato talmente tanta popolarità in Giappone da tornare in qualche modo anche nelle serie successive.

Lo vediamo giovane - anche se fisicamente ricorda molto un adulto - in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, dove aveva 17 anni. Il suo ruolo da protagonista viene perso nella quarta serie, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. A 28 anni, fa più che altro da spalla al nuovo Jojo, Josuke Higashikata. Viene menzionato, o meglio parla a telefono con Koichi, nelle primissime fasi della quinta serie, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, durante la quale ha 30 anni.

E quanti anni avrà Jotaro Kujo in Stone Ocean? Con la sesta serie passano infatti altri anni, Jotaro diventerà genitore della nuova protagonista Jolyne Kujo. In questo frangente, Jotaro avrà ben 40 anni, anche se il suo stile e modo di fare non lo lasciano di certo intravedere.

Anche Jojo: Stone Ocean porterà nuovi personaggi, come accaduto per le serie precedenti. Possiamo già vederli tutti col trailer di Jojo: Stone Ocean.