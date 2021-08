Jojo: Stone Ocean arriva su Netflix! Trailer e data di uscita della Parte 6

Nel corso di una diretta streaming dedicata, è stato finalmente presentato l'adattamento animato di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean. La sesta parte dell'iconico manga di Hirohiko Araki arriverà su Netflix entro la fine dell'anno!

Come previsto, l'8 agosto era la data da segnare sul calendario per gli appassionati di JoJo. Durante l'evento speciale trasmesso in streaming, sono stati infatti svelati trailer e finestra di uscita di Stone Ocean, la Parte 6 dell'opera.

Come mostrato dal primo teaser trailer, questa nuova serie seguirà le vicende di Jolyne Kujo, figlia di Jotaro Kujo nonché prima protagonista di sesso femminile. L'adattamento animato di Stone Ocean è stato affidato a David Production, che si è già occupato delle precedenti serie.Lo staff della Parte 6 comprende figure esperte come il direttore Kenichi Suzuki, il regista Toshiyuki Kato, il compositore Yasuko Kobayashi, e il designer Shunichi Ishimoto. La voce originale di Jolyne Kujo sarà Ai Farouz.



La finestra di lancio globale di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean è prevista su Netflix nel corso del mese di dicembre 2021. Ulteriori informazioni sulla data di uscita verranno rilasciate nelle settimane a seguire. Vi lasciamo, in ultimo, alla locandina ufficiale e alle prime immagini su JoJo: Stone Ocean.