Jojo: Stone Ocean, arriva uno spin-off oneshot disegnato dall'autore di Kemono Jihen

Hirohiko Araki ha da poco concluso Jojolion. Ciò ha segnato la fine di una nuova generazione, con l'ottava parte che lascerà presto il posto alla nona. Infatti, anche se appena annunciato, Jojo Lands sta tenendo alta l'attenzione su questo mondo. Ma non è l'unico progetto in gioco al momento, visto l'anime in arrivo di Jojo: Stone Ocean.

Su Netflix a dicembre 2021 arriveranno i primi episodi con Jolyne Kujo protagonista. I quattro trailer di Jojo: Stone Ocean hanno introdotto al pubblico i nuovi personaggi che si avvicenderanno nell'adattamento della sesta parte. Negli scorsi giorni c'è stata però un'altra notizia inattesa, quella di uno spin-off de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.

Con le anticipazioni della rivista Ultra Jump, dove veniva pubblicato Jojolion, è stato scoperto che nei prossimi mesi la stessa rivista ospiterà un oneshot su Jolyne Kujo. Il titolo sarà "Fujiko no Kimyou na Shoseijutsu -Whitesnake no Gosan" e debutterà nello stesso periodo dell'anime. Il prodotto però non è stato affidato a Hirohiko Araki: a occuparsi di questa breve storia sarà Sho Aimoto, mangaka che pubblica Kemono Jihen su Jump SQ. In basso è possibile osservare un'anteprima con Jolyne in questo nuovo stile di disegno.

Contemporaneamente, ricordiamo che è in arrivo anche un altro spin-off basato su Hol Horse al quale parteciperà l'autore di No Guns Life.