Jojo: Stone Ocean, un artista dell'anime realizza un'illustrazione natalizia

A inizio dicembre ha esordito su Netflix la prima parte dell'anime di Jojo: Stone Ocean. Prodotta da David Production, ora in difficoltà per la parte 2 di Stone Ocean, l'anime ricalca gli eventi dell'omonimo manga scritto dal maestro Hirohiko Araki con protagonista Jolyne Kujo, figlia di Jotaro.

Jojo: Stone Ocean ha avuto un debutto straordinario su Netflix, con la serie rientrata addirittura nella top 10 mondiale. Questo grazie all'enorme fanbase che Jojo ha saputo costruirsi nel tempo, con il manga che prosegue dal lontano 1987.

Un artista che ha lavorato all'anime di Stone Ocean, Kohei Ashiya, ha condiviso attraverso il suo account Twitter un'illustrazione natalizia con Jolyne Kujo in primo piano. Dietro di lei, vediamo suo padre Jotaro, e nel resto dell'immagine i compagni di Jolyne nell'anime. Tutti i protagonisti indossano diversi indumenti legati al Natale, come un cappello da Babbo Natale, un travestimento da renna o da albero di Natale.

L'illustrazione è realizzata seguendo lo stile del maestro Hirohiko Araki, inconfondibile con le sue linee molto marcate e spigolose. Kohei Ashiya ha sicuramente fatto un buon lavoro, e trovato un bellissimo modo per augurare a tutti un Buon Natale. Attendiamo quindi le prossime festività per sapere cos'altro potrà inventarsi, come una Jolyne Kujo vestita da befana...