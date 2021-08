Jojo: Stone Ocean cambia tutti i nomi: ecco come si chiameranno i personaggi su Netflix

Hirohiko Araki ha dato vita nei lontani anni '80 alla famiglia Joestar, che poi ha avuto vari discendenti sparsi per tutto il mondo. Questi sono stati coinvolti in varie faide con nemici storici ed esseri antichi, sviluppato poteri unici e dato vita a Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Due anni fa abbiamo assistito all'avventura italiana di Jojo: Vento Aureo, con il gang-star Giorno Giovanna protagonista. Ora lo scenario cambia e ci spostiamo in America, dove la protagonista sarà Jolyne Kujo. Il trailer di Jojo: Stone Ocean in arrivo su Netflix a fine anno ha però dato indicazioni palesi e importanti sul cambio di nomi di protagonisti e stand.

È già avvenuto con gli scorsi episodi di Jojo, ma per evitare problemi di diritti, alcuni nomi verranno modificati. Infatti Araki molto spesso ha usato i nomi di canzoni e gruppi musicali per i suoi personaggi, ma tali scelte non sono utilizzabili nell'anime. Per questo:

Conosceremo Stone Ocean e non Stone Free, storico stand di Jolyne ;

; Foo Fighters diventerà F.F.;

Weather Report cambierà in Weather Forecast;

Narciso Anasui diventerà Narciso Anastasia.

Il trailer della sesta parte per ora ha confermato questi cambi, sfruttando il metodo già approvato su Jojo: Vento Aureo. Sarà interessante vedere come saranno cambiati nomi come Limp Bitzkit, Bohemian Rhapsody, Marilyn Manson, Burning Down The House, Deep Diver, Kiss e tanti altri che appariranno nel corso della stagione di Jojo: Stone Ocean.