Jojo Stone Ocean: come le origini di Pucci hanno cambiato la pubblicazione della serie

Quando si pensa alla serie Le Bizzarre Avventure di Jojo e ai suoi antagonisti, Dio Brando ricopre sicuramente un ruolo d’eccezione, così come uno dei suoi più fedeli seguaci: Padre Pucci. Oltre ai suoi piani per ostacolare Jolyne Kujo, il villain della sesta parte della serie, Stone Ocean, ha anche influenzato la storia editoriale della serie.

Prima degli eventi di Stone Ocean Pucci strinse un’amicizia molto solida con Dio Brando, mostrata in parte nella serie attraverso dei flashback. Grazie a questo legame, il prete riuscì ad ottenere uno Stand, Whitesnake, col quale può rubare sia i ricordi che i poteri dei suoi obiettivi, e inserirli in dei CD da poter instillare in altre persone. Oltre a questo potere straordinario, e al suo peso nella narrazione, il personaggio di Pucci ha però contribuito al passaggio della serie dalla categoria shonen alla categoria seinen.

Nel JoJo Magazine della stagione invernale 2022 Araki ha discusso delle complicate origini di Pucci, e come queste lo abbiano portato a ragionare sul modificare la rivista di pubblicazione della serie. Credendo che la storia di Pucci, e quindi l’intera serie Stone Ocean, sarebbero stati più conformi ad un pubblico più adulto, Araki decise infatti di portare su Ultra Jump Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Il merito del passaggio da shonen a seinen va quindi riconosciuto alla complessità del personaggio di Pucci. E voi cosa ne pensate di questa rivelazione su Stone Ocean e su come Jojo si sia trasformato in un’opera seinen? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, ecco un riuscito cosplay di Jolyne Kujo, e vi lasciamo alla spiegazione sul finale della serie Jojo: Stone Ocean.