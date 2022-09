Jojo: Stone Ocean, la community delusa da una mancanza nella seconda parte

Il ritorno di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean con la seconda parte dell’anime, ora disponibile su Netflix, non è stato recepito in maniera positiva da molti spettatori, che non hanno esitato a mostrare vari problemi, e importanti, assenze dopo aver atteso più di otto mesi dalla pubblicazione della prima parte della storia di Jolyne.

Le critiche rivolte alla pessima gestione produttiva nel realizzare una serie così ampia e dividerla in pubblicazioni così distanti l’una dall’altra si sono tramutate prima in una delusione per le traduzioni di alcuni nomi di Stand, basati sui nomi di gruppi musicali e che per questioni di diritti non sono stati rispettati, e successivamente nella mancanza di un elemento dalla seconda parte dell’anime.

Considerato il tempo produttivo molti spettatori davano per scontato una nuova sigla d’apertura che introducesse i nuovi episodi, invece rimasta la medesima con solo qualche aggiunta e modifica nei secondi finali. Una decisione che ha portato a delle lamentele, come potete vedere dal post riportato in fondo alla pagina, ma che secondo alcuni fa ormai parte dello schema produttivo di David Production, considerando la prima opening di Jojo: Vento Aureo, la stessa per più di venti episodi.

Diteci cosa ne pensate della questione nei commenti.