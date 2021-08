Jojo: Stone Ocean, cosa rende speciale Jolyne Kujo? Ce lo spiega la doppiatrice Ai Fairouz

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è stato presentato ufficialmente l'8 agosto, e i fan non vedono l'ora di godersi questa nuova avventura firmata Hirohiko Araki e David Production. La persona più eccitata, però, è indubbiamente la doppiatrice Ai Fairouz, che in una recente intervista ha spiegato le ragioni del suo amore per la protagonista Jolyne Kujo.

Ai Fairouz aveva già parlato della Parte 6 lo scorso aprile, dichiarando quanto segue: "Non posso vivere senza Jojo. Questa serie è ciò che mi ha convinto a intraprendere questa carriera, e quando la produzione mi ha confermato per il ruolo ho pianto per ore. Amo Jolyne e sono grata di poterle prestare la mia voce!".

Durante l'evento di presentazione dell'8 agosto, la ragazza è tornata a parlare del personaggio, svelando le caratteristiche la rendono così speciale ai suoi occhi: "Tutti i protagonisti visti finora sono molto forti sin dall'inizio. Certo, hanno dei difetti e crescono molto nel corso dell'avventura, ma sono tutti molto competenti all'inizio della storia [...] Con Jolyne è diverso, la prima volta che il pubblico fa la sua conoscenza vede una sorta di ragazzina viziata che si lamenta per tutto, senza un obiettivo in testa. Con il tempo, però, Jolyne cresce non solo fisicamente ma anche mentalmente, e diventa fortissima. Il suo percorso è fantastico, ed è stato una grande ispirazione per me. Mi ha insegnato ad affrontare le mie paure".

È chiaro che per Ai Fairouz Jojo sia molto più di un semplice anime, e a partire da dicembre tutti i fan potranno finalmente assistere ai frutti del suo lavoro.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean debutterà nel mese di dicembre 2021 in esclusiva su Netflix. Il colosso streaming statunitense ha recentemente condiviso la sinossi dell'anime e il primo trailer.