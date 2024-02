JoJo Stone Ocean, un cosplay di Jolyne: ne avete mai visto uno così fedele

Dopo cinque serie fatte di avventure e stravaganza, l'eclettico Hirohiko Araki cominciò la serializzazione di Le Bizzarre Avventure di JoJo, con al centro Jolyne Kujo, la prima protagonista donna del franchise. Con il suo look vivace e carattere intraprendente, è riuscita ad attirare non solo i fan dell'opera ma anche il mondo dei cosplayer.

Figlia di Jotaro Kujo, protagonista della terza serie di JoJo Stardust Crusaders e primo personaggio ad ottenere uno Stand, Jolyne si ritrova al centro di un'avventura altrettanto "bizzarra", in cui dovrà provare al mondo la sua innocenza. Osserviamo il personaggio in questo cosplay della cosplayer juvartsy, disponibile in calce all'articolo.

In questo cosplay di Jolyne Kujo da Le Bizzarre Avventure di JoJo Stone Ocean, la ragazza è ritratta in modo fedele all'originale, dall'abito al make-up sui toni del verde. Giovane, ribelle e talentuosa motociclista, viene imprigionata ingiustamente a causa di una congiura. Quando scopre il legame profondo con suo padre, che ha vissuto lontano dalla sua famiglia, riesce a trovare la forza necessaria per combattere contro le minacce che mettono a repentaglio la sua famiglia e il suo destino.

Jolyne si distingue per la sua intelligenza, soprattutto nel creare piani e strategie in un tempo limitato, e il coraggio senza limiti. Il suo Stand in JoJo Stone Ocean, Stone Free, acquisito durante il corso della storia, mantiene una forma umanoide entro i due metri dalla sua portatrice, oltre la quale si svela come un filo, che permette alla ragazza di compiere gesta straordinarie, come ascoltare conversazioni attraverso vibrazioni e passare attraverso spazi angusti.