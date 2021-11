Jojo: Stone Ocean, un cosplay di Jolyne Kujo prima dell'arrivo dell'anime

Manca sempre meno al debutto di Jojo: Stone Ocean su Netflix, una delle serie più attese di dicembre. È passato molto tempo dalla conclusione di Jojo: Vento Aureo e finalmente la storia generazionale di Araki continua anche in versione anime, con una nuova protagonista, personaggi inediti e non e altre ambientazioni.

La figura più di spicco sarà Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, prima Jojo donna e che porterà quindi agli spettatori un racconto leggermente diverso da quello visto nelle altre stagioni. Il debutto di Jojo: Stone Ocean previsto per dicembre è vicino, ma c'è chi non vede più l'ora che arrivi sulla piattaforma di streaming.

La cosplayer Chamomile aiuterà gli appassionati di Jojo a lenire l'attesa. Già nota per i suoi cosplay di Trish Una, l'unica ragazza del gruppo di protagonisti di Vento Aureo, adesso ha portato nel suo armadio anche gli abiti della prossima protagonista. Il cosplay di Jolyne Kujo da Jojo: Stone Ocean ricalca i colori e i dettagli visti nelle prime key visual dell'anime di David Production. Tanto verde sia per il vestito che per i capelli, questi ultimi anche con alcune ciocche bionde, mentre non manca tanto trucco che risalta alcuni lineamenti del volto.

Pronti per vederla in azione su Netflix?