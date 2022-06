Jojo Stone Ocean: un cosplay di Jolyne Kujo con il potere dei Joestar

Negli ultimi anni, tanti spettatori che non erano a conoscenza dell'epica avventura generazionale di Hirohiko Araki hanno potuto, tramite anime o meme, incontrare questi personaggi che sono subito passati alla storia. Lo scorso decennio è stato contraddistinto dall'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo, prodotto da David Productions.

Dal 2012 in poi, lo studio d'animazione nipponico si è preso in carico l'onere e l'onore di adattare in modo completo e seriale per la prima volta la lunghissima storia della famiglia Joestar e dei suoi eredi sparsi in giro per il mondo. Ovviamente l'avventura non è ancora finita dato che è in corso Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, disponibile anche su Netflix.

A fare da protagonista in questa storia ambientata in Florida, quindi negli Stati Uniti d'America per la prima volta nella serie, è Jolyne Kujo che, come si può intuire dal cognome, è la figlia del famosissimo ex protagonista Jotaro. Anche la ragazza dovrà essere in grado di occuparsi dei nemici della famiglia Joestar e dei loro piani. La cosplayer italiana Robin Ren ha rievocato il personaggio in questo cosplay di Jolyne Kujo molto fedele e alla Jojo.

Per il momento Netflix non sta trasmettendo nuovi episodi, che sono stati rimandati ai prossimi mesi.