Jojo: Stone Ocean, un cosplay di Jolyne Kujo è pronto per la sesta parte

Ormai la febbre da Jojo non si esaurisce più. Da quando David Production ha preso le redini del noto prodotto creato più di 30 anni fa da Hirohiko Araki è stato un successo dietro l'altro. Dapprima arrivò la stagione 1 che unì le prime due serie, Jojo: Phantom Blood e Jojo: Battle Tendency. Ci fu poi il debutto del giovane Jotaro Kujo.

Jotaro divenne uno dei personaggi più amati e non apparve soltanto in Jojo: Stardust Crusaders ma anche in Diamond is Unbreakable, menzionato nella quinta serie Vento Aureo; infine, Jotaro apparirà anche in Jojo: Stone Ocean, sesta serie che arriverà su Netflix nel 2021. Ma non sarà lui il protagonista, bensì la figlia Jolyne Kujo che sta già facendo parlare di sé grazie alle immagini promozionali e ai trailer diffusi in questi giorni.

Fiera e indipendente, Jolyne sarà coinvolta - come accade sempre alla sua famiglia - con poteri particolari, di cui anche lei è portatrice. Insieme a Stone Free dovrà risolvere la complicata matassa di trame di Jojo: Stone Ocean. Manca ancora qualche mese all'arrivo, ma i fan sono già esaltati ed è per questo che vi proponiamo il fiero cosplay di Jolyne Kujo creato da Chihiro. Disponibile in basso, la foto ricalca meticolosamente la giovane erede del casato Joestar.