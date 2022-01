Jojo: Stone Ocean, un cosplay di Jolyne Kujo vi farà urlare Yare Yare Dawa

Jolyne Kujo ha fatto finalmente il suo debutto in tutto il mondo su Netflix, mentre si prepara a calcare anche i palcoscenici delle emittenti giapponesi settimanalmente con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. La nuova serie tratta dai racconti di Hirohiko Araki è ancora agli inizi ma ha già cementato le basi per il futuro.

Prima protagonista donna di Jojo, Jolyne si è già fatta amare per il suo modo di fare senza fronzoli e senza paura. Anche nel carcere femminile dove si ritrova è riuscita a ritagliarsi un po' di spazio per capire come sopravvivere. Così come le passate generazioni de Le Bizzarre Avventure di Jojo, anche Jolyne ha il suo stand personale, Stone Free.

Molti cosplay di Jolyne la ritraggono proprio col suo stand di fianco, talvolta preparato in 3DCG o incollando le tavole del manga, altre volte si presenta da sola. TMMT decide di ricadere in questa seconda categoria con le sue foto della protagonista de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Il cosplay di Jolyne Kujo qui presentato ripropone la classica posa della ragazza col suo abito blu con il design di una ragnatela e i capelli di vari colori.

Cosa ne pensate? Intanto non perdetevi l'anteprima dei primi episodi de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.