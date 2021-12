Jojo: Stone Ocean, David Production in difficoltà: ecco quando dovrebbe uscire la parte 2

Dopo qualche anno di attesa finalmente Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha compiuto il suo debutto sul fronte televisivo grazie al coinvolgimento di Netflix, il colosso americano che detiene i diritti esclusivi della serie. Tuttavia, smererebbe che lo studio di animazione non stia avendo vita facile.

I nuovi episodi di Jojo sono finalmente arrivati su Netflix, ma si tratta però solo di una prima parte della serie dal momento che il distributore ha optato per una distribuzione in più tranche di puntate. Ad ogni modo, recentemente sono rimbalzate in rete le parole di un noto insider che ha ribadito l'analisi di Sakuga Brasil.

Sembrerebbe, infatti, che David Production stia avendo non poche difficoltà con la produzione dell'anime, sia per quanto riguarda gli elevati requisiti tecnici richiesti allo studio sia per il complesso character design. Solo i primi episodi hanno infatti richiesto oltre 40 persone e 10 diversi studi solo per terminare la rifinitura dei key frames, il che è un dato estremamente preoccupante. Infine, l'insider, lo stesso che tra l'altro ha anticipato il cast di Chainsaw Man, ha anticipato la data d'uscita della nuova tranche di episodi che dovrebbe compiere il suo debutto nel mese di aprile 2022.

In attese di conferme ufficiali per la parte 2 di Jojo: Stone Ocean, diteci cosa ne pensate di queste indiscrezioni nello spazio dedicato ai commenti.