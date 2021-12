Jojo Stone Ocean: un debutto straordinario su Netflix per l'avventura di Jolyne

Il ritorno di David Production con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, forte anche della collaborazione di esclusività con Netflix, si è rivelato straordinario, facendo rientrare l’avventura di Jolyne Kujo nella top 10 mondiale della piattaforma tra il 29 novembre e il 5 dicembre 2021.

Dalla classifica Stone Ocean risulta infatti all’ottava posizione delle opere non inglesi più viste della settimana in questione. Altra nota di merito è che rappresenta l’unica produzione animata della top, e considerando che i primi dodici episodi sono stati pubblicati il 1 dicembre 2021, in quattro giorni l’ammontare totale delle ore visualizzate in tutto il mondo equivale a 13,98 milioni.

Si tratta di un risultato impressionante, soprattutto se si analizza in riferimento alle altre serie in lista, tutte con episodi e puntate con una durata maggiore. Ovviamente l’avventura di Jolyne per riportare in vita suo padre Jotaro continuerà con altri episodi, e per quanto ancora non vi siano novità riguardo la prossima parte, è possibile che rivedremo Stone Ocean nelle prossime classifiche. Voi cosa ne pensate dell’anime? Vi è piaciuta la prima fase? Fatecelo sapere nei commenti.

Per concludere ricordiamo che la doppiatrice di Jolyne ha parlato dell'affetto dei fan, e vi lasciamo scoprire le origini della protagonista, raccontate da Hirohiko Araki.