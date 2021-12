Jojo: Stone Ocean, La doppiatrice giapponese di Jolyne Kujo spiega l'amore dei fan

Jojo: Stone Ocean continua a far parlare di sé. Dopo lo splendido esordio della prima parte della serie su Netflix, formata da 12 episodi, i fan sono in trepidante attesa delle prossime puntate, nonostante le difficoltà di David Production per Jojo: Stone Ocean. Alla popolarità dell'anime ha contribuito la protagonista Jolyne Kujo, idolo dei fan.

La ragazza viene intrappolata in carcere per un omicidio che non ha commesso, e durante Jojo: Stone Ocean scoprirà un complotto architettato da Dio Brando per vendicarsi di lei e di suo padre. Jolyne Kujo sarà protagonista di diversi combattimenti tra Stand nell'anime, che l'hanno resa una vera e propria eroina per tutte le fan femminili de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Ma qual'è il vero motivo per cui tutti amano Jolyne Kujo? Prova a rispondere a questa domanda Ai Farouz, doppiatrice giapponese della figlia di Jotaro. Nel breve video intervista pubblicato da @NetflixAnime su Twitter, Farouz spiega che "Ai tempi in cui Stone Ocean venne serializzato, una protagonista femminile in un battle shonen era davvero raro! Anche le ragazze posso combattere alla grande!"

Jojo: Stone Ocean cominciò la sua serializzazione nel 1999, e la scelta di Hirohiko Araki di utilizzare come protagonista la figlia di Jotaro fu sicuramente molto singolare. Scelta che però ha conquistato il cuore di molte amanti dei manga tra cui proprio Ai Farouz, entusiasta del suo ruolo di doppiatrice di Jolyne Kujo.

Il maestro Araki ha inoltre spiegato com'è nata Jolyne Kujo di Jojo Stone Ocean. Chissà che ora con l'anime della serie Jolyne non possa diventare l'eroina di una nuova generazione.