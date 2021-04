JoJo: Stone Ocean, la doppiatrice di Jolyne Cujoh fa impazzire i fan con una frase: eccola

Lo scorso 4 aprile è stato annunciato l'anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, la sesta parte della serie di Hirohiko Araki. I fan per il momento non hanno ricevuto alcuna informazione sulla produzione al di fuori della presenza della doppiatrice Ai Farouz, che presterà la propria voce alla protagonista Jolyne Cujoh.

Ai Farouz ha dichiarato che Stone Ocean è uno dei lavori che l'hanno ispirata a intraprendere questa carriera, e sebbene manchi ancora un po' all'uscita dell'anime, possiamo ascoltare in anteprima la voce della protagonista grazie ad una breve clip tratta proprio dal trailer di presentazione. In calce potete dare un'occhiata al post Twitter di un fan, in cui è possibile ascoltare la doppiatrice mentre pronuncia l'iconica catchphrase "Yare Yare Dawa".

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean è attualmente in fase di produzione e sebbene non sia ancora stato confermato il nome dello studio, l'ipotesi più probabile è che venga realizzata dai ragazzi di David Production. Lo studio è attualmente al lavoro su Misaki no Mayoiga e SPRIGGAN di Netflix, quindi se venisse confermato il loro coinvolgimento non sarebbe da escludere una release nella seconda metà del 2021.

E voi cosa ne pensate? Ve la immaginavate così la voce di Jolyne? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo con un fantastico cosplay della nuova protagonista della serie, firmato Verocaldeira.