Jojo: Stone Ocean, la doppiatrice di Jolyne discute della contesa tra Joestar e Dio

Jolyne Kujo, protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sarà particolarmente rilevante all'interno dell'ormai più che centenaria faida tra la famiglia Joestar e Dio Brando. Ciò è stato analizzato più approfonditamente dalla stessa doppiatrice di Jolyne, Fairouz Ai, nel corso dell'ultimo evento live stream dedicato all'opera.

"Stone Ocean è una delle mie sezioni preferite della serie. Questo è dovuto in parte al fatto che apprezzo Jolyne, ma anche perché di tutte le diverse parti, è in questa che la faida tra la famiglia Joestar e Dio arriva ad una conclusione." con queste parole ha iniziato il suo intervento la doppiatrice, mostrando la sua grande passione nei confronti della serie.

Le azioni e le decisioni del personaggio di Jolyne all'interno della serie saranno cruciali per porre fine allo scontro con Dio Brando, figura che ha profondamente segnato l'esistenza di diversi Jojo, come evidenzia la stessa artista: "C'è tutta la storia che si è formata nel corso delle cinque serie precedenti, ed essere la persona che metterà la parola fine a questo rappresenta una grande responsabilità."

Infine Ai ha commentato: "Jolyne è un personaggio perfetto per farlo, quindi assisterla in questa bizzarra avventura sarà la cosa più divertente del mondo", mostrando il forte legame che la unisce alla protagonista. Per concludere ricordiamo che la sesta parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Stone Ocean si è mostrata nel primo trailer, e vi lasciamo allo straordinario cosplay di Jolyne fatto da Momo.