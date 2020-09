JoJo: Stone Ocean: Ecco un paio di sneaker ispirate al look di Jotaro Kujo

Mentre siamo ancora in attesa dell'annuncio della serie anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, vi segnaliamo questa creazione di un fan del manga di Hirohiko Araki, ispirata al look di Jotaro.

L'utente deanoBby ha condiviso su Reddit la sua creazione, che potete vedere in calce alla notizia: un paio di scarpe dedicate al personaggio presente in tre diverse parti della storia della famiglia Joestar. In particolare si può notare come sia simile al design sfoggiato da Jotaro Kujo nel corso di Stone Ocean, manga incentrato sulla figlia Jolyne ma in cui è presente anche Jotaro, sebbene in misura minore rispetto alle altre serie in cui è uno dei protagonisti. I fan del mangaka hanno accolto con entusiasmo queste scarpe, la cui qualità le fa sembrare un oggetto di merchandise ufficiale dedicato allo show.

Non rimane che aspettare i prossimi annunci di David Production, studio di animazione responsabile della trasposizione per piccolo schermo de Le Bizzarre Avventure di JoJo: è molto probabile infatti che saranno sempre loro ad occuparsi anche della sesta parte, ambientata in Florida e incentrata sulle vicende di Jolyne Kujo all'interno della prigione di Green Dolphin Street. Nel frattempo vi segnaliamo questo originale cosplay della protagonista di JoJo: Stone Ocean.