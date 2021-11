Jojo: Stone Ocean, quanti episodi avrà la nuova serie in arrivo su Netflix?

Ormai è definitivamente archiviata l'epoca de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, quinta serie che ha presentato Giorno Giovanni in una Napoli e un'Italia avvolta da un sistema criminale da riformare. Ora Netflix sta per dare il via a Jojo: Stone Ocean, sesta serie che porterà gli spettatori negli Stati Uniti d'America con Jolyne Kujo.

Anche questa sarà lunga come le precedenti? Quanti episodi avrà Jojo: Stone Ocean? Per ora non ci sono state informazioni ufficiali, anche se qualche indicazioni sui progetti di David Productions può provenire dalle serie precedenti.

Facendo un confronto con i manga, si nota subito che Jojo: Stardust Crusaders, Jojo: Diamond is Unbreakable, Jojo: Vento Aureo e Jojo: Stone Ocean hanno un numero di volumi pressoché identico. Si parla di 18 volumi per la terza parte, 16 per la quarta e 17 per la quinta e sesta. Considerato ciò, viene automatico fare un paragone quasi 1 a 1 anche con l'anime. Escludendo la terza serie che, forse, per motivi di produzione non poteva arrivare a numeri più elevati, vediamo come la quarta e la quinta serie siano state adattate in 39 episodi.

Il numero di contenuti, essendo identico, potrebbe portare Jojo: Stone Ocean ad avere 39 episodi e, quindi, a concludersi per il tardo periodo estivo. Intanto l'opening con Jolyne Kujo è arrivata ufficialmente.