Jojo Stone Ocean: il grande errore di Netflix nella gestione della serie

Al giorno d’oggi grazie alle piattaforme e servizi di streaming, seguire e recuperare intere serie e anime è diventato semplice, ma spesso la gestione e la pubblicazione frammentaria di blocchi di episodi a mesi di distanza della stessa serie possono suscitare critiche, come sta avvenendo per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.

Come era prevedibile nel corso dell’Anime Japan 2022, dove il franchise aveva un panel, è stata rivelata la data d’uscita della seconda parte di episodi dedicati alla storia di Jolyne Kujo, rimasta in sospeso dopo la prima tranche di episodi pubblicati su Netflix nel dicembre del 2021. Il nuovo teaser e le key visual rivelate durante l’evento sono state accompagnate anche dall’annuncio che il resto delle puntate, dalla 13 alla 24, saranno disponibili sulla piattaforma del colosso americano nell’autunno 2022.

Quasi un anno nel corso del quale i fan e coloro che hanno voluto vedere immediatamente l’ultima produzione di David Production probabilmente non ricorderanno molto senza un rewatch in vista del ritorno dell’anime. Ed è qui che arrivano le forti critiche rivolte alla gestione della pubblicazione di serie, non solo anime, da parte di Netflix.

In generale, escludendo opere antologiche che hanno un tema o filo conduttore in comune e dove in ogni episodio cambiano personaggi e situazioni, seguire un’opera caratterizzata da una narrazione progressiva e continuativa in questo modo risulta inadeguato e potrebbe finire per perdere molti degli spettatori non disposti a sottostare a tali ritmi.

Scoprire le macchinazioni e strategie attuate da Pucci e vedere come proseguirà la storia di Jolyne dopo i colpi di scena finali potrebbero sicuramente rappresentare un buon punto da dove riprendere, ma ciò non toglie la brusca, e lunga, interruzione dovuta ad una gestione profondamente discutibile. Voi cosa ne pensate? Diteci le vostre opinioni nei commenti.