Jojo Stone Ocean: le esplosive reazioni della community per il debutto della serie

Animazioni in diversi casi al limite della perfezione, e un attento e curato utilizzo della CG , hanno fatto sì che questa prima tranche di puntate ottenesse un particolare apprezzamento da parte del pubblico, come è evidente dai post riportati in calce alla notizia. Tra i meriti elencati si trova anche la colonna sonora e la spettacolare opening . Voi cosa ne pensate? Avete visto la prima parte di Stone Ocean? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione dedicata ai commenti.

Le alte aspettative e qualche scetticismo iniziale hanno spinto molti a sessioni di binge watching, per concludere rapidamente i 12 episodi disponibili . Fortunatamente il debutto di Jolyne è stato in grado di togliere ogni dubbio sulla qualità della serie, ancora una volta gli artisti di David Production hanno confezionato un prodotto per ora perfettamente in linea con lo stile originale.

