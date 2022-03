Jojo: Stone Ocean, ecco i nuovi eyeliner dedicati ai protagonisti dell'anime

L'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, uscito lo scorso dicembre su Netflix, ha conquistato un gran numero di fan. Basato sulla sesta parte dell'opera di Hirohiko Araki, Stone Ocean vede protagonista Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, che viene incolpata per un omicidio e rinchiusa nel carcere di Green Dolphin Street.

A marzo è programmato un evento di Jojo: Stone Ocean, cosa che fa presumere l'imminente annuncio della seconda parte di stagione. I primi 12 episodi usciti su Netflix sono infatti solo la prima parte delle avventure di Jolyne, che non hanno visto ancora la loro conclusione. Sono però bastati per far diventare la figlia di Jotaro l'eroina di tantissime ragazze.

Visto il successo della protagonista, l'azienda di cosmetici Love Liner ha prodotto degli eyeliner dedicati ai personaggi di Jojo: Stone Ocean. Come possiamo vedere nello spot pubblicitario caricato su YouTube, i 6 differenti eyeliner sono di colore diverso e associati a Jolyne, Hermes, Weather Report, Narciso, Jotaro e Foo Fighters.

Lo spot pubblicitario è davvero stupefacente, coloratissimo ed accompagnato dalle classiche scritte in stile Hirohiko Araki. Jojo: Stone Ocean è uno dei migliori anime del 2021, e speriamo che con la seconda parte della serie studio David Production possa confermare quanto di buono fatto con la prima.