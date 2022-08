Jojo Stone Ocean: Foo Fighters si mostra prima dell'arrivo della seconda parte

In attesa di scoprire come proseguirà la storia di Jolyne Kujo nella seconda parte dell’anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, in arrivo il 1 settembre 2022 su Netflix, la pagina ufficiale dell'anime ha condiviso in anteprima un frame riguardante uno dei più preziosi alleati della protagonista, e molto amato dagli appassionati.

Mentre la community si chiede quanti episodi avrà in totale Stone Ocean, basato sulla sesta parte del manga ideato da Hirohiko Araki, l’account Twitter della produzione ad opera di David Production ha pubblicato l’immagine che potete vedere in fondo alla pagina. A poche ore di distanza è stato infatti rivelato che nei 12 episodi che verranno distribuiti sulla piattaforma, ci sarà sicuramente l’apparizione di Foo Fighters.

Il frame mostrato è estrapolato dal combattimento tra Foo Fighters e Dragon’s Dream, lo Stand di Kenzou, uno degli antagonisti minori della disavventura di Jolyne. Un dettaglio questo che conferma l’adattamento di diversi capitoli nella seconda parte, dal 58esimo dove è stata chiusa la prima parte dell’anime, fino ad almeno il 75esimo. Considerato il ritmo di narrazione degli eventi, tuttavia, è molto probabile che vengano adattati altri capitoli prima della prossima interruzione.

Per concludere vi lasciamo ad un doppio cosplay in costume di Jolyne e Trish.