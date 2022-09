Jojo Stone Ocean: una grave perdita per Jolyne nella seconda parte dell'anime

La seconda parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo continua ad essere al centro di numerose polemiche dovute a dettagli realizzativi, come il cambio dei nomi di alcuni Stand per questioni di diritti, ma si sta dimostrando comunque un’ottima trasposizione di quanto letto nell’opera originale di Araki, anche per quanto riguarda i momenti più delicati.

Ogni giorno trascorso all’interno del carcere di Green Dolphin Street si rivela più problematico dei precedenti. Seguendo la serie di sventure avvenute ai suoi antenati, la giovane Jolyne Kujo è ancora determinata a salvare suo padre, Jotaro, e per farlo è riuscita a circondarsi di persone e alleati fidati. Nella calcolata battaglia contro Enrico Pucci, prete della prigione profondamente legato a Dio Brando, ogni amico di Jolyne ha svolto un ruolo importante, in particolare Foo Fighters, o F.F., riuscita a scoprire l’identità del possessore dello Stand Pale Snake, Whitesnake in originale.

Tuttavia, proprio l’incontro con lo Stand e la scoperta dell’identità del suo utilizzatore, lo stesso Enrico Pucci, sono stati letali per F.F., che ha un’ultima opportunità di salutare Jolyne nella sequenza finale dell’episodio 22, come potete anche vedere dai frame presenti nel post di @lucas_mp3 riportato in fondo alla pagina. Per concludere vi lasciamo scoprire un Easter Egg omesso dalla seconda parte dell’anime.