Jojo: Stone Ocean, Jolyne Kujo in un cosplay da protagonista

La storia della famiglia Joestar continua. Netflix ha ottenuto i diritti de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, la sesta generazione che si è spostata molto dai luoghi delle origini. Ormai non c'è più l'Inghilterra né il Giappone al centro delle vicende, ma tutto si è spostato negli Stati Uniti d'America.

E qui purtroppo la protagonista, per la prima volta al femminile in Le Bizzarre Avventure di Jojo, viene coinvolta in un incidente molto particolare che la costringe dietro le sbarre. E così Jolyne Kujo deve cercare di sopravvivere in prigione in questi episodi disponibili su Netflix. Solo che potrà contare su alcuni alleati per sua fortuna, con le quali riuscirà a resistere ai continui attacchi nemici.

Eppure anche per lei il finale sta arrivando, dato che nei prossimi mesi il portale di streaming dovrà caricare gli ultimi episodi de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. Prima di terminare la sua storia però ci vorrà ancora un po' di tempo, e per questo rimarrà ancora un po' al centro delle bizzarre storie di Hirohiko Araki in forma anime. Per questo ecco un cosplay di Jolyne Kujo da vera protagonista realizzato dalla cosplayer Cherry, con il vestito azzurro a ragnatela bianca e i capelli di due colori.