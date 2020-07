JoJo: Stone Ocean, Jolyne e Stone Free in posa in questo originale cosplay

Nonostante la delusione dei fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean per il mancato annuncio della serie animata, continuano a spopolare sul web cosplay dedicati ai personaggi dell'opera. Questa volta vi segnaliamo uno incentrato su Jolyne.

La figlia del celebre Jotaro Kujo è la protagonista della sesta parte dell'originale epopea nata dalla mente di Hirohiko Araki, Jolyne si troverà infatti a dover fare i conti con la prigione di Green Dolphin Street in Florida, dove incontrerà i suoi alleati e userà per la prima volta i poteri del suo stand. In calce alla notizia potete vedere l'originale cosplay di Emely Ramos, conosciuta su Instagram come @familyguyeatsa, che ha voluto dare vita alla protagonista dell'opera. Inoltre ha scelto di ricreare anche Stone Free, nome dato allo stand di Jolyne, decisione che ha colpito molto i numerosi fan della serie.

Le foto hanno riscosso un discreto successo, ricevendo duemila Mi Piace e diversi commenti, in cui gli utenti fanno notare il gran numero di dettagli presenti, per esempio le scritte sulle braccia, fatte dalla protagonista durante uno scontro contro un avversario con un potere particolare.

In attesa di avere informazioni ufficiali sulla prossima trasposizione dell'opera, vi lasciamo con questa animazione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean incentrata su uno dei momenti più famosi del manga.